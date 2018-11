Uitslag stelling: Natuur moet dichtbij huis

De partij pleit voor groenvrijwilligers en een landelijk programma met lokale overheden. Een even grote meerderheid denkt dat meer groen in de stad haalbaar is. Er zijn volgens een stemmer tal van creatieve oplossingen te verzinnen. Zo schrijft een respondent: „Daktuinen, verticale tuinen aan gevels en moestuinen in binnentuinen van flats.”

De meesten maken zich zorgen over het klimaat in de stad, waar het bijvoorbeeld doorgaans twee graden warmer is dan daarbuiten. Een stemmer: „Klimaat wordt opgeofferd uit economisch gewin. Straks moeten we met mondkapjes gaan rondlopen, vanwege de vuile lucht.”

Driekwart van de deelnemers maakt zich ook zorgen over dat bijvoorbeeld in Amsterdam meer dan 500 hectare aan natuur is verdwenen. „Projectontwikkelaars zijn heel erg handig in het wegvegen van stukken groen in de stad voor hun eigen belang”, zo signaleert één van hen. Een ander zag de afgelopen jaren in de stad plantsoenen verdwijnen die werden ingewisseld voor stoepen en fietsenrekken. „De groeikernen Purmerend en Almere waren al gebouwd om Amsterdam te ontlasten. Stop eens met bijbouwen daar. De stad is gewoon vol.”

Velen zijn ook ongerust over het feit dat een half miljoen hectare aan landbouwgrond is verdwenen. „Zo lang de bevolking maar blijft groeien, moeten we wegen en woningen blijven bouwen. Er is slechts één echte oplossing hiervoor: zorgen dat de bevolkingsgroei stopt.”

De meesten zijn er verbaasd over dat het plan voor het vergroenen van steden van het CDA komt en niet van de linkse ‘groene’ partijen. Velen hebben niet heel veel vertrouwen in de groenen als bewakers van de natuur. „GroenLinks is allang niet meer groen en links. Ze zijn alleen nog maar politiek correct”, meent één van hen. En een ander stelt: „GroenLinks verloochent zich en vindt politieke ambities belangrijker dan de natuur.”

In de veel steden zoals Amsterdam en Utrecht heeft GroenLinks een flinke vinger in de pap, toch vindt een meerderheid een landelijk plan voor de steden wel nodig. Een respondent vreest dat het anders totaal de verkeerde kant uit gaat: „Straks heb je alleen nog maar bossen buiten de Randstad.” Een stemmer snapt wel dat het CDA het heft in handen neemt. „Als GroenLinks het gaat doen, dan slaat het straks helemaal door met die vergroening.”

De meeste respondenten zijn het niet eens met de bewering: ’Als mensen in een groene omgeving willen wonen, dan moeten ze maar verhuizen naar het platteland’. Een deelnemer, woonachtig in het buitengebied, zit daar helemaal niet op te wachten. „Laten ze de steden snel groener maken, want straks komen al die stedelingen onze kant op.”

Meer dan de helft snapt het heel goed dat mensen in de stad willen wonen. Ze denken echter ook dat wonen in de stad ongezond is. Driekwart vindt dan ook dat de natuur niet mag wijken voor woningbouw, ondanks de grote woningnood in de steden. Een stemmer komt met de volgende oplossing: „Bouw steden in de hoogte.”