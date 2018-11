Reactor Petten weer in bedrijf

De zogeheten Hoge Flux Reactor was een week geleden uitgeschakeld. Dat gebeurde nadat 900 liter radioactief verontreinigd water in de bodem was terechtgekomen na een lek in een leiding. Het is nog niet bekend wanneer en hoe de bodem wordt schoongemaakt.

Exploitant NRG heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Daarna kreeg het bedrijf toestemming van de toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, om de reactor op te starten.

Petten is een van de weinige plekken in de wereld waar isotopen worden gemaakt. Die worden gebruikt om kankergezwellen in een vroeg stadium op te sporen.