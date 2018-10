Burgemeester wilde seks in ruil voor drempels

De vrouwelijke ingezetene ging niet in de wens van de burgemeester mee en diende een klacht in bij de tuchtcommissie. Ⓒ Hollandse Hoogte

LANTANA - De burgemeester van het Amerikaanse plaatsje Lantana is in opspraak geraakt omdat hij een vrouwelijke ingezetene om seks zou hebben gevraagd in ruil voor het aanleggen van verkeersdrempels in haar wijk. De vrouw diende een klacht in bij de ethische commissie van de staat Florida, die de zaak serieus neemt en een onderzoek is begonnen.