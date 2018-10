Doodrijder Goes (19) kwam eerder in aanraking met justitie

Het OM acht de kans aanwezig dat hij weer de fout ingaat en benadrukt dat de verdachte een beginnend bestuurder is die al eerder voor een verkeersdelict in contact met de politie is gekomen. „En dat gebeurt niet zomaar”, laat een woordvoerder van het OM weten. Waarvoor de jongen eerder in aanraking is gekomen met de politie wil de woordvoerder niet zeggen.

Alice (33) en haar vriend Miki waren onderweg van een feestje naar huis, toen het zondagochtend mis ging op de kruising ban de Kloetingseweg met de Van de Spiegelstraat in hun woonplaats toen ze overleden bij een aanrijding. De 19-jarige bestuurder die hen aanreed, had ruim vier keer de toegestane hoeveelheid hoeveelheid alcohol op. Hij blies 385 ug/l, waar voor een beginnend bestuurder 88ug/l is toegestaan.

Het stel was net twee weken herenigd in Nederland. Ze ontmoetten elkaar ruim twee jaar geleden tijdens het werk op Malta. Ze werden verliefd en maakten samen plannen voor een toekomst in Holland.

Om Miki terug te krijgen naar zijn familie in Macedonië, startte zijn schoonfamilie een crowdfundingsactie. Het streefbedrag werd binnen enkele uren opgehaald.