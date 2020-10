Hangjeugd schrik van de wijk Leidschenveen

Niels Hunck wil graag camera’s en extra toezicht bij het station in Leidschenveen. Ⓒ rené oudshoorn

DEN HAAG - Hangjongeren rondom Randstadrailstation Leidschenveen in Den Haag vallen omwonenden lastig. Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) slaat alarm na meerdere verontrustende signalen over onder meer intimidatie en drugsgebruik- en handel in de avonduren.