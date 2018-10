A2 bij Oudenrijn dicht na heftig ongeluk met 5 voertuigen

Er zijn meerdere mensen gewond geraakt. De traumahelikopter is ingezet. De snelweg blijft naar verwachting nog tot 23.00 uur afgesloten.

De rijbaan is helemaal dicht vanaf Nieuwegein. Omdat er sprake zou zijn van een beknelling, is ook de brandweer ingezet.

Volgens Rijkswaterstaat kan verkeer omrijden over de A27 en A12. Daar is het ook wel druk, maar de file bij Oudenrijn is nog langer.

Verkeer dat vast kwam te staan door de afsluiting, werd door de politie teruggeleid naar afslag Nieuwegein. Om ’kijkers’ van de andere weghelft te mijden, werden anti-kijkschermen geplaatst.