Rijbewijsloze man rijdt met drank en drugs op met kinderen rond

De man viel zaterdag rond 15.00 uur door de mand door een ANPR-hit (Automatic Number Plate Recognition), oftewel kentekenherkenning, in de buurt van Harderwijk. De reden voor deze ‘hit’ was dat de kentekenhouder vanaf 2019 een ongeldig rijbewijs heeft. Het Politieteam Lelystad ‘ving’ de auto vervolgens op.

De kentekenhouder bleek inderdaad de bestuurder te zijn. De 41-jarige man uit Wassenaar had deze keer weer alcohol gedronken, en testte positief op drugs. Van de man is bloed afgenomen. "Naast dat dit gedrag zeer onverantwoordelijk is voor hemzelf en zijn medeweggebruikers had de man ook nog drie passagiers in de auto, onder wie twee kinderen", aldus de politie.