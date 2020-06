Chaos, rellende demonstranten en traangas op Curaçao

De demonstranten eisen dat minister-president Eugene Rhuggenaath en zijn regering aftreedt. Ze riepen dat Rhuggenaath naar buiten moest komen. De minister-president liet zich echter niet zien. De demonstranten zijn door de politie op grote afstand van Fort Amsterdam gedreven in het centrum van Willemstad. Daarbij is met flessen en stenen gegooid en zijn er winkelruiten en vuilcontainers gesneuveld. De situatie blijft zeer gespannen.

Het protest begon woensdagochtend met een mars van enkele honderden vuilnismannen die boos zijn omdat 12,5 procent zal worden gekort op hun arbeidsvoorwaarden. Die korting voor ambtenaren en werknemers van de overheids-nv’s is onderdeel van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor leningen die zijn gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Eerder op de woensdagochtend hield de grootste vakbond van Curaçao, ABVO, een vergadering onder werktijd over dit onderwerp. Tijdens die vergadering stemden werknemers van overheids-nv’s in grote meerderheid tegen de korting.

Het is erg onrustig in de binnenstad. Zo worden er verschillende brandjes gesticht en vernielingen aangericht. Ook is een politiewagen in de brand gestoken.