Geloof in complottheorieën is wijdverbreid en wordt via sociale media breed uitgevent. Die theorieën komen voort uit het wantrouwen jegens instituties, waarschuwen wetenschappers. „Maar complotdenkers stellen ook belangrijke vragen.”