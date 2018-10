De nieuwe Holleeder met een Marokkaans sausje

En wéér viel een slachtoffer in wat inmiddels de Utrechtse cocaïne-oorlog is gaan heten. Hamza Ziani (33), een bekende Marokkaan in de Utrechtse onderwereld, stierf zaterdagavond in een restaurant aan de Spaanse Costa. Hoewel Hamza wist dat hij op een dodenlijst stond, liet hij zich toch verrassen door een huurmoordenaar. Opnieuw stierf een aartsvijand van ’s lands meest gezochte misdadiger Ridouan Taghi een gewelddadige dood.