Het regende pijpenstelen, maar voor de waterstand helpt het niet veel

LELYSTAD - De waterstand in de grote rivieren stijgt in het komende weekeinde iets, doordat er in Zuid-Duitsland en Zwitserland veel neerslag is gevallen. Het is nu echter alweer nagenoeg droog, zodat de Rijn bij Lobith volgens Rijkswaterstaat volgende week op de zeer lage stand van 6.70 meter boven NAP blijft staan. De binnenvaart moet dus nog zeker een week rekening houden met grote hinder door bijzonder lage waterstanden.