Opmars van het snelle geld

Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote, met in zijn hand de Quote 500 Ⓒ BOUWMAN, RENE

Amsterdam - 2018 was een goed jaar voor de allerrijkste Nederlanders. In de nieuwe Quote 500 wemelt het dan ook van de plusjes achter de multi-miljoenenvermogens. Genoeg reden voor een feestje. Wel plaatsen de makers van de rijkenlijst hun kanttekeningen bij de almaar stijgende weelde van de happy few.