’Baby overleeft gooi in ravijn door vader’

De man nam het meisje mee uit een ziekenhuis, zes uur na haar geboorte, stopte de baby in een nylon zak en gooide haar van een berg af, melden Chinese media. Daar werd ze gered door brandweermannen, nadat de politie een telefoontje kreeg van bezorgd ziekenhuispersoneel.

Het reddingsteam hoorde de baby huilen en konden haar lokaliseren, dertig meter onder de klif. De takken van bomen hebben haar gered met een ’zachte’ landing. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een verpleegster het babytje uit de zak haalt, en verzorgt.

De man heeft bekend. Hij verklaarde eigenlijk op een zoon te hebben gehoopt. In China zijn meisjes jarenlang ongewenst geweest omdat mensen slechts één kind konden krijgen en jongens economisch gezien meer konden bijdragen aan het gezin. Er waren jarenlang schrijnende gevallen te over. Deze man, ene Li, heeft al twee dochters en een zoon, maar verklaarde in een economisch penibele situatie te zitten en ’wanhopig’ te zijn geweest.