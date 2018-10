Zorgen om Italië: Kamerleden vrezen Griekse toestanden

Donderdag debatteert de Kamer onder meer over de problemen die het heeft met het Zuid-Europese land. In Italië wil de regering veel meer uitgeven dan Brussel toestaat, de Europese Commissie heeft al een nieuwe begroting van het land geëist. Mede door de onrust over Italië moet dat land hoge rentes op nieuwe schulden betalen. Tegelijkertijd dreigen de banken in Italië in de problemen te komen omdat zij staatsleningen in de boeken hebben staan die minder waard worden.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat het kabinet internationaal „ook duidelijk moet maken dat Italië niet zijn hoge schuld kan laten oplopen door een prepensioen met 62 jaar weer in te voeren.” Hij denkt dat een Italiaanse crisis „potentieel een veel grotere impact heeft dan Brexit of ’Griekenland’.”

Rode kaart ’terecht’

VVD-Kamerlid Aukje de Vries vindt het ’volslagen terecht’ dat de Europese Commissie een rode kaart aan Rome heeft uitgedeeld. „Het kan niet zo zijn dat een land in zijn eentje besluit om onverantwoord met geld te strooien en daarmee de andere landen in de Europese Unie met grote risico’s opzadelt.”

Eerder eisten VVD en CDA al per aangenomen motie dat Nederland in elk geval in de bankenunie niet mag opdraaien voor meer risico als Italië niks doet aan risicoreductie. Maar over de vraag of Nederland de EU-lidstaat te hulp moet schieten als het nodig is, willen de liberalen nu niet ’speculeren’.

In antwoord op Kamervragen over dit onderwerp schrijft minister Hoekstra (Financiën) dat premier Rutte bij Italië „heeft aangegeven dat hij zeer bezorgd is over de Italiaanse begroting” en dat hij de stappen van de Europese Commissie volledig steunt.