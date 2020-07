Man wilde hasj gevangenis Leeuwarden insmokkelen

Ⓒ HH/ANP

LEEUWARDEN - Een 20-jarige man uit Meppel is dinsdag aangehouden nadat hij had geprobeerd om hasj de gevangenis in Leeuwarden binnen te smokkelen. Dat meldt de politie. De man kwam kleding afleveren, maar bij het doorzoeken van de kleding bleek er 20 gram hasj in te zitten.