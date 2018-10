Treinen vertraagd door softwareproblemen

„Het is ontzettend vervelend. Ik ga hier nu over in gesprek met de NS”, reageert de bewindsvrouw. „Dit is een hele zure boodschap voor de reiziger.”

De uitval van treinen op de hsl bedraagt gemiddeld zo’n zeven procent en de ’vijf minuten punctualiteit’ is onder de 82 procent-norm gezakt. „Er is afgelopen maanden nieuwe software in de locs geïnstalleerd. Ondanks alle testen gaat het regelmatig fout. We werken met man en macht aan oplossingen voor de kerst”,’ aldus NS.

De hsl is volgens een woordvoerder populair onder reizigers met dit jaar 25 procent groei. Met name de IC Direct tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam is geliefd. Ook de Intercity Brussel, de IC Den Haag-Eindhoven, Thalys en Eurostar trekken extra reizigers. De technische problemen gooien echter roet in het eten.

Desondanks verwacht NS dat de normen van op tijd rijden dit jaar zullen worden gehaald. Er moet volgens de zegsman wel worden geïnvesteerd in de hsl om de techniek en weersinvloeden beter onder controle te krijgen. De spoorinfra is echter niet de belangrijkste oorzaak van de vertragingen en uitval, blijkt uit de cijfers. Dat is het materieel.