Ⓒ Screendump

Nuenen - Een groep beren valt een wolf aan. Ze slepen hem door het water en verscheuren hem levend. Was dit een natuurfilm in de bossen van Rusland, dan zou het publiek smullen van deze beelden. Nu gebeurde het in Dierenrijk Nuenen voor de ogen van het publiek en wordt er vol afschuw gereageerd. Hoe werkt dat?