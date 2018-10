Theater Zoetermeer staakt optredens na brand

Kort nadat de voorstellingen waren begonnen, moest het theater worden geëvacueerd omdat er in een van de kleedkamers brand was uitgebroken. De kleedkamer brandde volledig uit, andere kleedkamers liepen roetschade op.

De ongeveer vierhonderd bezoekers werden zonder problemen naar buiten begeleid. Later, toen ze het theater weer in konden, werden ze in de foyer opgevangen met een drankje.

De brandweer heeft nog geen idee wat de brand heeft veroorzaakt, daarnaar wordt nog onderzoek gedaan.

Het theater besloot de voorstellingen af te gelasten. Marc de Hond, de zoon van Maurice de Hond, speelde de voorstelling ’Voortschrijdend inzicht’. Ook speelde de dansvoorstelling Another Kind of Blue.

Later laat Marc de Hond echter op zijn sociale media weten hij zijn optreden voor een uitverkochte zaal alsnog mag afmaken. Van de dansvoorstelling Another Kind of Blue is niet bekend of de voorstelling nog kon doorgaan, op een andere dag wordt overgedaan of dat mensen hun geld terugkrijgen. Het theater was niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk ook: Marc de Hond mag voorstelling na brand alsnog doen