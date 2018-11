Mysterieus misvormde baby’s in Frankrijk

Opvallend genoeg kwamen achttien van deze kinderen ter wereld in het departement Ain, tussen Lyon en Genève. In de Loire-Atlantique (West-Frankrijk) werden drie gevallen gemeld, in Bretagne vier.

Jaarlijks wordt een klein aantal baby’s met misvormingen geboren, maar bij hen is de oorzaak bekend. Het kan om een chromosomale afwijking gaan of de bijwerkingen van een geneesmiddel, zoals bijvoorbeeld thalidomide, dat in Nederland in het inmiddels van de markt gehaalde medicijn Softenon zat. Een virale infectie aan het begin van de zwangerschap kan ook ernstige gevolgen hebben, maar geen van de moeders van deze 25 baby’s heeft daar last van gehad. De vrouwen gebruikten geen drugs, hadden allemaal een verschillend eetpatroon, werkten niet in dezelfde sector en hadden geen genetische problemen.

Maïsvelden

Epidemiologe Emmanuelle Amar, die aan het hoofd staat van een instituut dat misvormingen opspoort en registreert in Zuidoost-Frankrijk, weet slechts één overeenkomst te noemen: alle vrouwen wonen op het platteland, vlakbij zonnebloem- en maïsvelden. Er wordt driftig gespeculeerd over de vraag of gebruikte bestrijdingsmiddelen op deze velden niet de oorzaak van de misvormingen kunnen zijn.

Voor de ouders was het nieuws een grote schok. Een van de vaders viel flauw bij de bevalling, in de Ain hadden artsen in twee gevallen de afwijking op de echo niet gezien. Moeders voelen zich schuldig, en zijn bang dat ze iets verkeerd hebben gedaan tijdens de zwangerschap.

Volgens Amar is er tot nu toe te weinig en te summier onderzoek gedaan. De epidemiologe vermoedt dat er in de Ain misschien wel meer gevallen zijn, omdat dit gebied voor 2009 niet onder de hoede viel van haar instituut.