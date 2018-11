Ambassades Iran vormen spil moordbrigade

Eind september blokkeerde de Deense politie de Sontbrug naar Zweden na het ontrafelen van een Iraanse moordcomplot. Ⓒ FOTO EPA

TEHERAN - Er moet keihard worden opgetreden tegen Iran, dat overal in Europa probeert dissidenten te liquideren. Dat is de inzet van een woedend Denemarken wanneer dinsdag binnen de Europese Unie wordt gesproken over het Iraanse plot om drie Arabische separatisten op Deens grondgebied om te brengen.