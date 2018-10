D66 oppert verlagen maximumsnelheid

Dat heeft D66-fractievoorzitter Rob Jetten woensdagavond laten blijken in een debat over het klimaatakkoord en de Urgenda-zaak. De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat het kabinet meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd worden ten opzichte van 1990.

Volgens Jetten is de sluiting van kolencentrales ’een hele voor de hand liggende maatregel’ als het niet gaat lukken om voor 2021 dit doel te halen. Maar de D66-voorman oppert als alternatief het verlagen van de maximumsnelheid.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver was er snel bij om deze uitspraak toe te juichen: „Ik kijk er ontzettend naar uit.” VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz laat weten dat het voor haar partij „geen optie” is. De liberaal ziet ook nog geen aanleiding voor andere maatregelen. „Het doel is binnen handbereik.”

Het tornen aan de maximumsnelheid op onze snelwegen druist in tegen het regeerakkoord. VVD, CDA, ChristenUnie én D66 hebben afgesproken dat de comfortabele snelheid van 130 kilometer per uur blijft.