Techniek laat dwarslaesiepatiënt stukje lopen

Oskam onderging als eerste Nederlander een operatie bij het team van Grégoire Courtine, een Zwitserse expert op het gebied van zenuwbeschadigingen en dwarslaesie. Hij kreeg een sonde in zijn ruggenmerg geïmplanteerd en een soort pacemaker in zijn buikholte. De apparatuur zorgt ervoor dat beschadigde zenuwen toch prikkels doorgeven. In combinatie met intensieve fysiotherapie wordt resultaat geboekt: Oskam kan nu in 6 minuten weer 80 meter lopen met elleboogkrukken.

De Sint Maartenskliniek in Ubbergen, bij Nijmegen, is zeer te spreken over de nieuwe techniek. De patiënt zelf ook. „Ik ben door alle inzet van de afgelopen jaren veel zelfstandiger geworden, maar het kost ook nog steeds erg veel inspanning om stappen te zetten”, zegt hij.

Courtine heeft woensdag zijn onderzoeksresultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.