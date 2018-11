Pensioenplan zonder vakbonden en werkgevers

Dat melden betrokkenen in Den Haag. De inzet van iedereen aan het Binnenhof is nog steeds dat er in overeenstemming met werkgevers en werknemers een pensioenakkoord komt.

Mocht dit niet lukken, dan is op het ministerie van Sociale Zaken al verkend hoe een pensioenhervorming zonder de polder tot stand kan komen. In de coalitie wordt inmiddels ook breder over die optie gesproken.

Eigenlijk gaan werkgevers en werknemers over de pensioenen. Maar er zou via wetgeving toch afgedwongen kunnen worden dat de huidige premiesystematiek, waarbij jongeren te veel betalen en ouderen te weinig, wordt afgeschaft. Die wens staat al in het regeerakkoord.

Het is tekenend voor de frustratie die er in Den Haag is over de lange duur van de pensioengesprekken. Met verbazing werd er deze week bijvoorbeeld gekeken naar vakbond FNV die plots publiekelijk een hogere rekenrente eiste. Daarmee kunnen de pensioenen sneller omhoog gaan omdat in zo’n geval uitgegaan wordt van betere beleggingsresultaten op termijn. Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil daar echter niet aan omdat het extra risico’s met zich meebrengt. Hij is naar verluidt wel te porren voor andere methodes die ervoor kunnen zorgen dat de pensioenen toch omhoog kunnen.

Ook de FNV houdt rekening met het klappen van de onderhandelingen. Al een jaar voert de bond actie voor een beter pensioenstelsel. Voorafgaand aan een actie in Utrecht besprak de bond gisteren de actiestrategie voor het geval er geen pensioenakkoord komt. „We voeren nu actie om onze inzet te ondersteunen”, aldus een FNV-woordvoerder. „Stel dat het niet lukt aan de onderhandelingstafel dan zijn de acties alvast begonnen, dan hoeven we niet bij nul te beginnen.”

De druk op de onderhandelingen zal toenemen nu de pensioenfondsen slechte resultaten boeken. De beurs beleefde een dramatische oktobermaand, wat resulteert in dalende pensioenvermogens. „Dat is een heel gevoelige klap”, zegt pensioenexpert Corine Reedijk van Aon. De kans op pensioenkortingen neemt verder toe.

FNV eist een bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Die kans is inmiddels verkeken, omdat de AOW-leeftijd per 1 januari al omhoog gaat naar 66 jaar en 4 maanden. Maar op iets langere termijn zal de stijging van de AOW-leeftijd vertragen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De houding van de vakbond zorgt er voor dat er dat er in Den Haag ook weer wordt nagedacht over de mogelijkheid van het klappen van de onderhandelingen, terwijl recent een akkoord een aantal keer binnen handbereik leek. Toch gaat men er op het ministerie van Sociale Zaken van uit dat de partijen er uit kúnnen komen. Bijvoorbeeld omdat wat de FNV uiteindelijk wil, het indexeren van pensioenen, ook op een andere manier bereikt kan worden. Bijvoorbeeld door fondsen minder grote verplichtingen te geven als het gaat om aanleggen van buffers. Daardoor zou er nu ruimte overblijven om geld uit te keren. Om de bonden te verleiden toch een akkoord te sluiten stelt het ministerie een aanpassing van de stijging van de AOW-leeftijd in het verschiet, maar die komt er naar verluidt alleen als de bonden echt leveren.