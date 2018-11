Irritatie door acties tegen uitzettingen

Kerken en actieclubs als De Goede Zaak proberen nu de uitzetting van de Armeense Hayarpi Tamrazyan (21) en haar familie te voorkomen. Er wordt voor Hayarpi een non-stopkerkdienst georganiseerd, zodat autoriteiten niet kunnen binnenvallen. Zij is uitgeprocedeerd en moet na negen jaar in Nederland met haar ouders, zusje en broertje terug naar Armenië.

Bovendien doen kerkbesturen en actieclubs een beroep op politieke partijen om het zogeheten kinderpardon te verruimen, om dreigende uitzetting van - naar schatting - 400 uitgeprocedeerde kinderen als Hayarpi te voorkomen.

De kerkdienst-estafette en publiciteitsgevoelige oproepen schieten verschillende regeringspartijen in het verkeerde keelgat. Vooral na de opschudding over de Armeense kinderen Howick en Lili dreigt nieuwe commotie alleen maar slecht uit te pakken voor uitgeprocedeerde asielzoekers. „De kans dat staatssecretaris Harbers gebruikmaakt van zijn discretionaire bevoegdheid wordt er niet groter op als hem met acties het mes op de keel wordt gezet”, meldt een ander betrokken Kamerlid uit de coalitie.

Sterker nog, de profileringsdrang van zogenaamde weldoeners kan zelfs schadelijk zijn voor het proces van kinderen als Hayarpi, klinkt het uit zowel linker- als rechterhoek van de coalitie.

De oproep van kerkbesturen om te praten over een ruimer kinderpardon wordt door VVD, CDA, D66 en CU niet direct afgewezen. VVD, CDA, en D66 beraden zich nog op een reactie. CU wil best in gesprek. Een ruimer kinderpardon behoort deze regeerperiode niet tot de mogelijkheden. „Wij willen dat wel, maar dat hebben we niet in het regeerakkoord gekregen”, erkent een CU-woordvoerder.