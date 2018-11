Joran van der Sloot verdacht in witwaszaak

Dat bedrag kreeg Van der Sloot volgens de verdenking in handen dankzij een Nederlandse handlanger, die met een vernuftig systeem online-casino’s oplichtte. Volgens justitie in Peru profiteert vooral Jorans vriendin en moeder van zijn kind, Leidy Figueroa, van de criminele winsten.

De vrouw, die afkomstig is uit een arme wijk in Lima, bewoont inmiddels een riant appartement in een luxe wijk van de Peruaanse hoofdstad. Joran van der Sloot, die ook nog altijd wordt verdacht van het laten verdwijnen van Natalee Holloway in 2010, ontkent alles.