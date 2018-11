Ex-collega’s Poch ’klem’

Dat zegt advocate Liesbeth Zegveld naar aanleiding van de verontwaardiging die de advocaten van Poch, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger, daarover uitspraken. Knoops vond het wrang dat de Staat voor de rechtsbijstand aan Poch geen cent wilde betalen, maar wel voor de bijstand aan de piloten die belastende verklaringen over hem aflegden.

De namen van de vijf piloten werden volgens Zegveld bekend nadat ze verklaringen hadden afgelegd bij de recherche, en ze verplicht werden om die tegenover de Argentijnse onderzoeksrechter te herhalen. Dat was aanleiding voor hun werkgever Transavia om de vijf te verbieden er nog over te spreken.

Zegveld: „Ze zaten klem, want het Openbaar Ministerie vond het van groot belang dat ze vrijuit konden verklaren. Om die reden adviseerde het OM de piloten om een advocaat in de arm te nemen, en bood men aan om de kosten daarvan voor een deel te vergoeden. Puur vanwege het belang dat ze konden zeggen wat ze wilden zeggen.”

Volgens Zegveld gaat het om een verhoudingsgewijs gering bedrag: 20.000 euro voor vijf piloten, voor het deel van de procedure dat zich in Nederland afspeelde.

Poch werd in Argentinië vervolgd op verdenking van het uitvoeren van vluchten des doods ten tijde van het militaire regime. Vorig jaar december werd hij na acht jaar hechtenis vrijgesproken. Hij diende een schadeclaim in bij de Nederlandse Staat, die volgens hem actief meehielp bij zijn aanhouding in Spanje, en uitlevering aan Argentinië.

Deze week liet minister Ferd Grapperhaus weten dat Poch niet in aanmerking komt voor een schadevergoeding omdat de Staat niet onrechtmatig zou hebben gehandeld.