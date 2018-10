Fabrikant Stint geeft ILT gevraagde info niet

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De fabrikant van de Stint heeft geen gehoor gegeven aan meerdere verzoeken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om informatie over het voertuig. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag bekend in brief aan de Tweede Kamer.