Rechter gelast gevangenname Keiko Fujimori

Keiko Fujimori (rechts) Ⓒ EPA

LIMA - Een rechtbank in Peru heeft bepaald dat de conservatieve politica Keiko Fujimori per direct terug de gevangenis in moet. Vorige maand gelastte een andere rechtbank nog dat de oppositieleider en de dochter van oud-president Alberto Fujimori haar zaak in vrijheid mocht afwachten. De advocaat van de politica had toen succesvol betoogd dat er geen sprake was van vluchtgevaar.