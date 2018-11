Struinend over bitterkoude Vlaamse velden voor een bezoek aan de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog rond Ieper, blijft de telefoon onophoudelijk piepen. Het is maandag en bondskanselier Merkel heeft bekend gemaakt dat ze stopt als partijvoorzitter van de CDU. Ze blijft nog drie jaar aan als bondskanselier, maar toch: het begin van het einde van haar politieke carrière is ingezet.