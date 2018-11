Het Mediapark in Hilversum is al weken in de ban van de veertig miljoen. Eind september bleek dat de NPO volgend jaar plotseling tóch meer geld heeft te besteden dan oorspronkelijk gedacht. En uiteraard heeft elke omroep, van BnnVara tot WNL en van NOS tot EO, wel een idee hoe het dat geld zou willen besteden.