Duikers vinden zwarte doos gecrashte Boeing

Duikers die op zoek zijn naar de resten van het in zee gestorte vliegtuig van de Indonesische vliegmaatschappij Lion Air. Ⓒ EPA

JAKARTA - Duikers die op zoek zijn naar de resten van het in zee gestorte vliegtuig van de Indonesische vliegmaatschappij Lion Air, hebben een zwarte doos van het toestel gevonden. Volgens de duiker die het apparaat vond is deze in goede staat.