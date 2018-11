Hulp Serious Request bereikte 118.000 mensen

Er werd geregeld dat mensen die geen telefoon meer hebben, elkaar toch even kunnen bellen. Ook konden mensen opsporingsverzoeken uitzetten bij het Rode Kruis. In de eerste helft van 2018 waren er al 418 opsporingsverzoeken geslaagd en tachtig kinderen herenigd met hun familie. De opbrengst werd besteed in Nigeria, Zuid-Soedan, Democratische Republiek Congo en Ivoorkust.

Ook de komende editie zet 3FM zich met Serious Request in voor het Rode Kruis. De opzet is wel veranderd, zo is er geen Glazen Huis meer. Teams van dj’s trekken het land in om lopend allerlei acties te bezoeken en uiteindelijk uit te komen bij TivoliVredenburg, het hoofdkwartier.

Er wordt dit jaar geld opgehaald voor drie doelen: noodhulp bij conflicten, bescherming tegen natuurgeweld en reanimatie & AED’s.