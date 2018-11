Rechter beslist over gebruik stint door bso

De rechtbank in Utrecht beslist donderdag of kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere zijn stint weer mag gebruiken. Ⓒ ANP

UTRECHT - De rechtbank in Utrecht beslist donderdag of kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere zijn stint weer mag gebruiken. De uitspraak in kort geding kan vergaande consequenties hebben voor andere kinderdagverblijven, postbodes en overige gebruikers van de elektrische bolderkar.