Medisch bedrijf verdacht van omkoping artsen

De FIOD heeft dinsdag een inval gedaan in een bedrijfspand in het midden van Nederland, zo meldt de dienst donderdag. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. De onderneming wordt verdacht van omkoping en valsheid in geschrift. Om welk bedrijf het precies gaat, zegt het Anti Corruptie Centrum (ACC) van de FIOD niet, ook niet of er verdachten zijn aangehouden.

De inval bij het medische bedrijf maakt deel uit van zeventig mogelijke corruptiezaken, meldt het FD. Ze zijn de afgelopen vijf jaar gemeld door accountants. In 63 zaken kwam het niet tot strafrechtelijk onderzoek. Een deel is doorgesluisd naar de Belastingdienst. „Want bij smeergeld speelt vaak ook een fiscale component”, aldus een woordvoerster van de FIOD tegen de krant.