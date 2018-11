’Jongeren kunnen zonder problemen online alcohol kopen’

Bol.com, de webshop waar hij de drank bestelde, reageert geschrokken, schrijft het AD donderdag.

Van der Meulen liet de alcohol op zes verschillende momenten thuis in Meppel bezorgen en filmde dat met een verborgen camera. Het ging in alle zes de gevallen om andere bezorgers, en om verschillende soorten drank, van bier tot sterke drank. De vlogger bestelde de flessen drank via bol.com bij Albert Heijn en Gall&Gall, zij werden in alle gevallen bezorgd door Dynalogic.

Vijf keer nam Van der Meulen de alcohol zelf in ontvangst. Volgens de door bol.com gehanteerde regels moet de bezorger bij personen tot 25 jaar de identiteit checken, maar dat gebeurde slechts in twee gevallen.