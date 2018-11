Politie haalt hondje van de snelweg

Ⓒ Politie Ypenburg

DEN HAAG - In de nacht van woensdag op donderdag is er een hond van de snelweg gehaald door de politie. Waar het hondje precies van de weg is gehaald, heeft de politie niet bekend gemaakt, maar de viervoeter verblijft momenteen bij politiebureau Laak in Den Haag. Dat twittert politie Ypenburg.