Stoffelijk overschot aangetroffen in zoektocht naar Mona Baartmans

Woensdagavond kreeg de politie een serieuze tip binnen over de vermissing van Mona Baartmans uit Delft. Mona, die in Delft vijf horecazaken had, verdween op zondag 23 september van de radar, nadat ze samen met haar oudste zoon Ton in Den Haag een bezoekje had gebracht aan haar huidige man Leo, die hulpbehoevend is.

