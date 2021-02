Aanklagers willen getuige oproepen in proces tegen Trump

De Republikeinse afgevaardigde Jaime Herrera Beutler. Ⓒ ANP / HH

WASHINGTON - In het proces in de Senaat tegen oud-president Donald Trump over het al dan niet aanzetten tot opstand, willen de aanklagers ten minste een getuige oproepen. Het gaat om een lid van het Huis van Afgevaardigden dat een telefoongesprek hoorde tussen president Trump en de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden tijdens de bestorming van het parlement.