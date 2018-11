’Geschrokken van werkwijze van minister van Nieuwenhuizen’

,,Ik ben ervan geschrokken dat we steeds naderhand, na belangrijke feiten, worden geconfronteerd met onjuistheden'', zegt advocaat Werner van Bentem. ,,Het is heel vervelend wanneer in een zaak niet een maximum aan openheid wordt gegeven. Het ministerie heeft de zaak gemanipuleerd door te verzwijgen dat er een tweede proces-verbaal was.''

Van Bentem doelt daarmee op een tweede verklaring van een kinderdagverblijf in Amsterdam, die een eerdere melding over problemen met de Stint sterk afzwakte.

Uitspraak rechter

Donderdag doet de rechtbank in Utrecht uitspraak in een kort geding dat Het Kinderstraatje tegen het ministerie aanspande om de Stint toch te mogen gebruiken. ,,Nu blijkt dat er wel degelijk een heel relativerend beeld is. Los van wat de uitspraak wordt, vind ik dit gedrag van een minister onaanvaardbaar.''

Als de rechter mede op basis van het eerste, alarmerender proces-verbaal van het Amsterdamse kinderdagverblijf erkent dat de Stint terecht van de weg is gehaald, kondigt Van Bentem vast een verzoek tot herziening aan.

Het gebruik van Stints werd verboden na het tragische ongeval in Oss, waarbij op een spoorwegovergang vier kinderen omkwamen toen een stint werd aangereden door een trein.

Minister Van Nieuwenhuizen reageert donderdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer.

