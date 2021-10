Pakketbezorgster (24) zet gijzeling in scène om mega dure keukenkranen te stelen

De verdachte zelf belde de politie om melding te maken van haar gijzeling in september. Op de Toermalijn in Heerhugowaard zou een man in donkere kleding in haar bus zijn gestapt. Hij zou haar hebben bedreigd en hebben meegenomen naar een andere locatie, waar de postpakketten werden overgeladen naar een ander voertuig. Daarna reed hij met het ’slachtoffer’ naar Geestmerambacht in Langedijk.

De politie heeft na de melding nog naar de daders gezocht met onder andere speurhonden, maar ze waren al gevlogen. Tijdens het onderzoek kreeg de politie het vermoeden dat alles in scene is gezet en de postbezorgster zelf een rol heeft gespeeld bij de beroving.

De vrouw is op 20 september aangehouden op verdenking van diefstal en verduistering in dienstbetrekking. Ze zit vast en op 6 oktober beslist de rechtbank of ze langer vast blijft zitten.

De politie denkt dat er meerdere daders achter de gijzeling zitten, dus sluit meerdere aanhoudingen niet uit.