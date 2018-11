’We betalen ons scheel aan zorgpremie’

Minister Bruins (Medische Zorg) kreeg er gisteren van langs in de Tweede Kamer. Een motie van wantrouwen kreeg geen meerderheid. Onbegrijpelijk dat dit soort bestuurders er telkens mee wegkomt. En onze minister-president ’van alle Nederlanders’ waar is hij? Men vond het niet eens belangrijk om van reces terug te komen.

Met name Fleur Agema van de PVV had het er erg moeilijk mee in haar betoog. Zij is een van de weinige Kamerleden die echt is begaan.

Laat men in Den Haag nu eens een verstandig besluit nemen en de afgeschoten dividendbelasting van bijna twee miljard aanwenden voor deze ziekenhuizen en de achterstallige betaling van de salarissen en het niet in het bedrijfsleven stoppen.

Ik vraag mij af hoe dit heeft kunnen gebeuren, aangezien wij als bevolking ons helemaal scheel betalen aan premie ziektekosten.

P. G. Wortel, Schagen