’Verkeerd poppetje op verkeerde plek’

We zien het altijd, na landelijke verkiezingen worden de verschillende ministeries tussen de deelnemende coalitiepartijen weer opgedeeld, en moeten ook de nieuwe poppetjes voor desbetreffende ministeries ingevuld worden.

En zoals altijd moet het poppetje dat de materie van A tot Z beheerst, plaatsmaken voor een legertje onbekende poppetjes. En vaak zijn het nieuwe poppetjes die totaal geen feeling hebben met de materie die zich op desbetreffende ministeries afspeelt. Toch moeten zij daar wel de scepter gaan zwaaien, waardoor het maken van grote fouten op de loer ligt.

Ook nu weer, de zoveelste ’scheve schaats’van een VVD-minister. Bruins was meer dan vijf jaar voorzitter van de raad van bestuur van het UWV, en we weten allemaal wat voor wantoestanden zich onder zijn (mede)verantwoordelijkheid daar de laatste jaren hebben afgespeeld. Misschien had het voorstel van ’motie van wantrouwen’ tegen hem toch gesteund moeten worden.

Mario Verhees, Asten