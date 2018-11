AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2024

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In dat jaar hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. De AOW-leeftijd blijft daarmee gelijk in de jaren 2022, 2023 en 2024. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laten weten.