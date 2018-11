Brand bij recyclingbedrijf Meppel onder controle

Omwonenden zijn volgens de gemeente opgevangen in een brandweerkazerne. Ⓒ De Vries Media

MEPPEL - Op het terrein van een recyclingbedrijf in Meppel (Drenthe) heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Niemand raakte gewond. Omwonenden zijn volgens de gemeente opgevangen in een brandweerkazerne. Donderdagmiddag omstreeks 15.45 uur was de brand onder controle.