Minister, politiechef en bonden tekenen cao

Het onderhandelingsresultaat werd pas bereikt na maandenlang onderhandelen en actievoeren door politiemedewerkers. Vlak voordat de minister via de rechter een grote actie wilde laten verbieden, kwam er alsnog een voorlopig cao-akkoord. Sindsdien waren de acties opgeschort. Woensdag werd duidelijk dat de achterban van de bonden in meerderheid achter het akkoord staat.

De nieuwe cao houdt onder meer in dat de politie er de komende drie jaar ruim 8 procent salaris bij krijgt en daarnaast nog twee keer een uitkering van 400 euro bruto. Ook wordt de werkdruk aangepakt door meer mensen aan te nemen, mogen agenten vier keer negen uur per week blijven werken en krijgen ze meer zeggenschap over hun rooster.