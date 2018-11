’Bril jaagt zorgkosten op’

Vreemd is dat de opticien of audicien eerst een leveringsovereenkomst met de zorgverzekeraar sluit om vervolgens via veel reclame de consument aan te sporen om de ruif leeg te eten. Dan is het toch niet vreemd dat de zorgkosten exploderen?

Daarnaast zou er een overstapbeperking moeten worden ingesteld van bijvoorbeeld drie jaar. Hierdoor wordt voorkomen dat een verzekerde zijn zorgverzekeraar eerst met hoge kosten opzadelt en dan, op grond van betere voorwaarden, na een jaar weer vertrekt.

Erik de Vries, Cuijk