’Parkeermeter jaagt toeristen weg’

Na het intoetsen van je kenteken en de parkeertijd (allemaal zeer ingewikkeld) wordt er aangegeven dat de 16 euro zijn afgeschreven. Vervolgens krijg je de melding dat er geen bonnetje wordt verstrekt die je op het dashboard kunt leggen, maar dat er elektronisch wordt gecontroleerd.

Met mijn 86 jaren was ik blij dat het me was gelukt.

We zijn gezellig uit geweest en dan na een week komt de verrassing van de gemeente Amsterdam: een boete van maar liefst 53 euro. Voor mij staat een ding vast, nooit meer naar Amsterdam . Zo jaagt de gemeente de toeristen weg.

G. W. M. Lefeber, Oegstgeest