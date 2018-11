’Jensen geeft tegengas’

Jensens motivatie in De Telegraaf over de eenzijdige belichting van actuele kwesties in praatprogramma’s op de NPO, roept inderdaad om een podium waar gasten met een andere visie dan welke veelal in die VARA-programma’s wordt uitgedragen, gehoord kunnen worden.

Maatschappelijke kwesties behoeven duiding, maar de manier waarop de NPO dit inkleurt is niet zelden ronduit stuitend, en getuigt eerder van vooringenomenheid dan van onafhankelijke journalistiek.

Tijd voor een tegengeluid dus. Nu alleen nog hopen dat Jensen zijn programma wel journalistiek relevant weet te houden, en niet doorslaat in flauwe, voorgekookte grappen. Dat heeft hij helemaal niet nodig, hij lijkt me kundig genoeg.

M. van Zeist, Apeldoorn