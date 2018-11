Kleine oogjes bij helden Odin ’59, maar meer dan ’prima werkdag’

Ze zitten met kleine oogjes in de secretariaatskamer van de club, de vrijwilligers van de Heemskerkse voetbalclub Odin ’59. Ⓒ De Telegraaf

Heemskerk - Ze zitten met kleine oogjes in de secretariaatskamer van de club, de vrijwilligers van de Heemskerkse voetbalclub Odin ’59. Ze lagen allemaal pas diep in de nacht in bed na de bekeroverwinning op eredivisionist FC Emmen. En de spelers? Die moesten na ’het wonder van Emmen’ vanmorgen gewoon weer aan het werk.