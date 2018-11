Gevangene kiest elektrische stoel boven dodelijke injectie

De 63-jarige Edmund Zagorski werd tot de dood veroordeeld wegens de moord op twee mannen in 1984. Hij vroeg in oktober op de dag dat zijn doodvonnis eigenlijk tot uitvoer zou worden gebracht door middel van een injectie, om elektrocutie. Dat deed hij omdat in zijn staat een controversieel medicijn in de dodelijke injecties zit, zo meldt CNN. Zijn advocaten voerden als argument dat de injectie hem de laatste tien tot vijftien minuten in zijn leven in „uiterste angst en ondraaglijke pijn” zou brengen, terwijl de elektrische stoel hem slechts „ondraaglijke pijn zou geven voor vijftien tot dertig seconden.”

Ondertussen gaat de strijd rondom het vonnis door. Zagorski’s advocaat Paul Bottei zegt dat hij er nog altijd voor vecht om de executie uit te stellen, omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof in oktober niet naar Zagorki’s wensen wilde luisteren.

Omstreden medicijn

In de dodelijke injectie zit het bestanddeel midazolam. Volgens critici is het geen pijnstiller en zal de veroordeelde enorme pijnen moeten doorstaan tijdens de uitvoer van de doodstraf.

Het medicijn werd gebruikt tijdens meerdere excecuties in 2014. De veroordeelde Joseph Wood had bijna twee uur nodig om te sterven nadat hij het middel kreeg toegediend. De staat Arizona besloot daarom te stoppen met het gebruik van midazolam.

Ook een andere gevangene, Clayton Lockett, werd tijdens een executie in Oklahoma geinjecteerd met het medicijn. In plaats van bewusteloos te raken, begon hij te stuiptrekken. De executie werd daarop stopgezet, maar Lockett stierf uiteindelijk toch na 43 pijnlijke minuten.

In Ohio hapte de tot dood veroordeelde Dennis McGuire naar adem en had hij ook last van stuiptrekkingen. Het duurde dan ook tien minuten voor hij stierf, zo meldt CNN.